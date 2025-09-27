Ultime News

27 Set 2025 Giulio Scarpati al Filo di Cremona
per il docufilm Le Stanze di Verdi
27 Set 2025 Stefano Villa: sono passati 30 anni
Commemorazione a Castelvetro
27 Set 2025 “Respiro Vitale”: le sculture del
cimitero negli scatti di Rebecchi
27 Set 2025 Tentano il trucco agli esami per
la patente: sei persone nei guai
27 Set 2025 Infrastrutture, Vitari: “Oltre 7
milioni per le strade cremonesi"
Nazionali

Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) – Nella mattina di oggi il consolato generale d’Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali della morte per un colpo d’arma da fuoco di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. E’ quanto si apprende da fonti della Farnesina. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelena, situata nell’entroterra di Valona.  

Fin dalla prima segnalazione l’ambasciata d’Italia a Tirana e il consolato generale a Valona sono rimasti, in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e prestare ogni possibile assistenza di natura consolare. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...