Grande successo a Lecco per la 1ª Conferenza regionale degli amministratori e delle amministratrici locali di Alleanza Verdi Sinistra, che ha visto la partecipazione di oltre 140 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali da tutta la Lombardia.

La provincia di Cremona è stata rappresentata da Paolo Losco, segretario provinciale di Sinistra Italiana e responsabile organizzazione regionale, i consiglieri comunali di Cremona Lapo Pasquetti e Rosita Viola e Andrea Ladina, consigliere comunale di Vaiano Cremasco.

«Quella di oggi – ha dichiarato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana – è stata un’occasione preziosa in cui culture ecologiste e di sinistra hanno lavorato insieme per costruire una visione comune della politica e dell’amministrare».

«Il nostro progetto politico – ha aggiunto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde – sta crescendo nel Paese e insieme cresce una nuova classe dirigente, all’altezza delle sfide che abbiamo davanti».

Molto applaudito anche il saluto in collegamento dell’europarlamentare Benedetta Scuderi, che ha portato la propria testimonianza dalla Global Sumud Flotilla, missione umanitaria per la pace in Palestina.

I lavori si sono chiusi con l’intervento del senatore Tino Magni, dopo una giornata intensa di confronto e condivisione di buone pratiche amministrative.

«La grande partecipazione anche di amministratori non iscritti ad Europa Verde o Sinistra Italiana – ha commentato Paolo Losco – dimostra quanto questo progetto politico sia inclusivo e importante per ricucire il tessuto sociale e costruire una buona amministrazione basata su giustizia sociale e ambientale.

La forte presenza della nostra provincia conferma che anche nel Cremonese c’è una nuova energia pronta a farsi sentire, per un’alternativa ecologista, di sinistra e di pace».

