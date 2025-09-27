Ultime News

27 Set 2025 Aggredito, si difende con un sasso
ma colpisce l'amico: 35enne ferito
27 Set 2025 A Cremona Musica il piano che
suona da solo incanta il pubblico
27 Set 2025 Anche Cremona alla 1ª Conferenza
regionale Alleanza Verdi Sinistra
27 Set 2025 Silvestri: "Mi sono preso
una rivincita personale"
27 Set 2025 Nicola: "Contento dell'umiltà
dei miei ragazzi, stiamo crescendo"
Nazionali

Clima, Rutelli: “Scienza, tecnologia e politica subito a lavoro per tutela patrimonio culturale”

(Adnkronos) – “Oggi è stato impressionante sentire dai più grandi esperti e scienziati che noi rischiamo di perdere il patrimonio culturale che abbiamo ereditato. Se non ci adattiamo al cambiamento climatico, e non adottiamo le misure necessarie, verranno travolte o cancellate non solo le memorie ma i luoghi viventi di ciò che siamo”. Lo ha spiegato Francesco Rutelli, Presidente Soft Power Club durante l’evento ‘Strategia di adattamento per un cambiamento climatico che non aspetta: ingegneria per i territori e per i patrimoni culturali’ organizzato in collaborazione con il Soft Power Club e sostenuto da Proger, in corso alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 

“La scienza, la tecnologia e la politica devono mettersi a lavoro perché dentro alla lotta contro i cambiamenti climatici travolgenti e per l’adattamento razionale ci sia subito un impegno importante per il patrimonio culturale”, ha aggiunto Rutelli. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...