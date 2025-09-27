Ultime News

27 Set 2025 Con l'ambulatorio mobile che gira
l'Italia visite al seno gratuite
27 Set 2025 Ue, Vivaldini: "Al lavoro per
diminuire i dazi, anche Usa"
27 Set 2025 Cremo, ottimo pari a Como:
al Sinigaglia finisce 1-1
27 Set 2025 Giulio Scarpati al Filo di Cremona
per il docufilm Le Stanze di Verdi
27 Set 2025 Stefano Villa: sono passati 30 anni
Commemorazione a Castelvetro
Nazionali

Corteo pro Palestina a Torino, scontri sulla strada dell’aeroporto tra manifestanti e forze ordine

(Adnkronos) – Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine oggi, sabato 27 settembre, al corteo pro Palestina di Torino. Partito da piazza Crispi, il serpentone ha percorso le vie della periferia nord del capoluogo piemontese e si è poi diretto lungo la strada dell’aeroporto per raggiungere lo scalo di Caselle. Ma un ingente schieramento di forze dell’ordine ha impedito ai manifestanti di proseguire.  

Qui è scattata la guerriglia con lanci di bottiglie, fumogeni, grossi petardi e sassi contro gli agenti che hanno risposto con manganelli, idranti e lancio di lacrimogeni.  

