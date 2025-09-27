Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22) aderisce all’iniziativa con due iniziative in programma domenica.

Alle ore 15 la Scuola Edile presenterà Un cantiere al museo, il progetto che ha coinvolto insegnanti e studenti nello studio per il recupero del bocchirale e dell’Oratorio dedicato alla Beata Vergine di Caravaggio. Sarà possibile, per l’occasione, partecipare a visite guidate e ad esperienze in microcantiere a cura di Maria Cristina Regini, Davide Bruneri ed Elisabetta Bondioni (Info: 0372 560824 – info@scuolaedilecr.it).

Alle 17, nell’ambito della XII rassegna Microfestival di teatro e musica antica, il concerto del Charivari Ensemble (Daniele Salvatore, flauti dolci e concertazione, Emanuela Di Cretico, flauti dolci, Anna Giuseppina Mosconi, viola da gamba, Roberto Cascio, arciliuto) accompagnerà la presentazione del libro di Daniele Salvatore Il “molto eccellente” Nicolò Corradini, biografia e catalogo tematico di un compositore cremonese del primo Seicento (Info: 0372 407768 – museo.storianaturale@comune.cremona.it). L’ingresso è libero e gratuito.

© Riproduzione riservata