Ultime News

27 Set 2025 Cremonese, il gioco di squadra
per fronteggiare l'ambizioso Como
27 Set 2025 Attaccata dagli animalisti per un
video su fb. "Ma non fu diffamata"
26 Set 2025 Milano Fashion Week, Ferragni
in prima fila: le foto degli show
26 Set 2025 Bimbi in pigiama per la Lilt
e contro tutte le guerre
26 Set 2025 Si ribalta con l’auto colpendone
un’altra e scappa a piedi
Nazionali

Erkin, follia in Turchia: l’ex Inter tira uno schiaffo a un compagno

(Adnkronos) –
Follia in Tuchia per Caner Erkin. L’ex centrocampista dell’Inter è tornato in patria, ma si è reso protagonista di un episodio quantomento non comune. Durante l’ultima partita di campionato del suo Sakaryaspor, che milita nella Serie B turca ed è uscito sconfitto sul campo del Pendikspor con un netto 4-1, Erkin è stato espulso per aver tirato uno schiaffo a un compagno di squadra. 

Tutto è cominciato al 76′, sul punteggio di 3-1, quando l’ex nerazzurro è stato richiamato duramente da un compagno. Per tutta risposta Erkin, che è anche capitano della squadra, è andato testa a testa con il giocatore e gli ha rifilato uno schiaffo, con il resto dei calciatori del Sakaryaspor costretti ad intervenire per evitare guai peggiori. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...