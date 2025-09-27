Ultime News

27 Set 2025 Aggredito, si difende con un sasso
ma colpisce l'amico: 35enne ferito
27 Set 2025 A Cremona Musica il piano che
suona da solo incanta il pubblico
27 Set 2025 Anche Cremona alla 1ª Conferenza
regionale Alleanza Verdi Sinistra
27 Set 2025 Silvestri: "Mi sono preso
una rivincita personale"
27 Set 2025 Nicola: "Contento dell'umiltà
dei miei ragazzi, stiamo crescendo"
Nazionali

Fiumicino, donna investita e uccisa: ipotesi femminicidio

(Adnkronos) – Potrebbe non essere stato un incidente, ma un femminicidio quanto accaduto martedì scorso alla 34enne Simona Bortoletto, quando è stata investita e uccisa nella zona di Isola Sacra da un’auto alla cui guida c’era il compagno.  

Il reato contestato, nel fascicolo coordinato dal procuratore Alberto Liguori, per ora resta quello di omicidio stradale. Maggetti, risultato con valori dell’alcoltest lievemente superiori ai limiti consentiti, verrà ascoltato solo dopo questa prima fase di indagini.  

Sentito il figlio della vittima 

I pm di Civitavecchia hanno sentito, in modalità protetta, il figlio di 8 anni che si trovava con la madre. Il racconto del bimbo, insieme con gli altri accertamenti avviati, tra cui l’analisi del telefoni cellulari, servirà a capire se si sia trattato di un incidente o di un femminicidio. Nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...