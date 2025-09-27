Giro dell’Emilia, squadra israeliana Premier Tech non ci sarà

(Adnkronos) – La formazione israeliana Israel Premier Tech fuori dal Giro dell’Emilia di ciclismo. L’organizzazione della gara ha confermato che il team non prenderà parte alla competizione. “In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, legato ad una semplice competizione sportiva”, le parole dell’assessora Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi.

“Riteniamo che lo sport sia ben altro, un veicolo di valori universali di condivisione, leale competizione, solidarietà tra i popoli e siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l’organizzazione della gara che oggi ci ha confermato ufficialmente che la squadra israeliana non prenderà parte al Giro. Li ringrazio per questa sensibilità, che credo sia condivisa da una larga parte della nostra comunità”, aggiunge.