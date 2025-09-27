La settima arte racconta il Cigno di Busseto nella molteplice veste di compositore, agronomo e benefattore: è il docufilm Le Stanze di Verdi di Riccardo Marchesini, road movie alla scoperta di un Giuseppe Verdi inedito a cura di Pupi Avati con Giulio Scarpati, presentato in anteprima nazionale al Cinema Filo di Cremona in una serata evento con numerosi ospiti.

La sceneggiatura è liberamente ispirata al libro di Marco Corradi, che nella pellicola carica Scarpati a bordo della sua Jaguar d’annata e lo conduce in un viaggio alla ricerca di luoghi cari al musicista, tra Piacenza, Parma e Milano. È stato proprio l’attore ad illustrare il progetto in sala a pubblico e stampa. Le Stanze di Verdi omaggia l’autore dell’Aida e al contempo invita a valorizzare il patrimonio culturale italiano.

