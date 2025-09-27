Ultime News

27 Set 2025 Aggredito, si difende con un sasso
ma colpisce l'amico: 35enne ferito
27 Set 2025 A Cremona Musica il piano che
suona da solo incanta il pubblico
27 Set 2025 Anche Cremona alla 1ª Conferenza
regionale Alleanza Verdi Sinistra
27 Set 2025 Silvestri: "Mi sono preso
una rivincita personale"
27 Set 2025 Nicola: "Contento dell'umiltà
dei miei ragazzi, stiamo crescendo"
Nazionali

Guasto sulla linea dell’Alta Velocità fra Roma e Napoli, ritardi fino a 120 minuti

(Adnkronos) – Sulla linea Av Roma-Napoli la circolazione oggi, sabato 27 settembre, è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino in provincia di Frosinone. Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle informazioni sulla mobilità, i treni Alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, subire limitazioni di percorso ed essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e Formia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...