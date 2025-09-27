Ultime News

27 Set 2025 Cremonese, il gioco di squadra
per fronteggiare l'ambizioso Como
27 Set 2025 Attaccata dagli animalisti per un
video su fb. "Ma non fu diffamata"
26 Set 2025 Milano Fashion Week, Ferragni
in prima fila: le foto degli show
26 Set 2025 Bimbi in pigiama per la Lilt
e contro tutte le guerre
26 Set 2025 Si ribalta con l’auto colpendone
un’altra e scappa a piedi
Nazionali

Italia-Polonia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia di pallavolo. La Nazionale maschile sfida oggi, sabato 27 settembre, la Polonia nella semifinale dei Mondiali – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – di scena nelle Filippine. La squadra di ct Fefé De Giorgi, campione del mondo in carica dopo il trionfo del 2022 proprio contro i polacchi, è reduce dalla netta vittoria dei quarti contro il Belgio, che l’aveva battuta al tie break nella fase a gironi, e che è arrivata dopo quella degli ottavi contro l’Argentina. La Polonia invece, nella fase a eliminazione diretta, ha superato prima il Canada e poi la Turchia. 

 

La semifinale dei Mondiali di pallavolo tra Italia e Polonia è in programma oggi, sabato 27 settembre alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva (gratis e in chiaro) su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Sfida visibile, per gli abbonati, anche sulla piattaforma Dazn e Volleyballworld.com. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...