Nazionali

MotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez. La griglia di partenza

(Adnkronos) –
Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 27 settembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Giappone, dove nella notte italiana si sono svolte le qualifiche sulla pista di Motegi e dove in mattinata si correrà la gara Sprint. Davanti a tutti c’è la Ducati di Pecco Bagnaia, che si è preso la pole position facendo segnare il miglior tempo in 1’42″911. Accanto a lui partirà dalla prima fila anche Joan Mir, secondo, in sella alla Honda, mentre dalla terza piazza scatterà l’altra Ducati di Marc Marquez, a caccia del match point per il titolo. In seconda fila Pedro Acosta (KTM), quarto, mentre la Yamaha di Fabio Quartararo ha chiuso con il quinto tempo.  

Partiranno dalla sesta e settima posizione gli italiani Franco Morbidelli e Luca Marini. Soltanto ottavo Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti. Nona l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Ecco la griglia di partenza. 

 

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 

2. Joan Mir (Honda) 

3. Marc Marquez (Ducati) 

4. Pedro Acosta (KTM) 

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 

6. Franco Morbidelli (VR46) 

7. Luca Marini (Honda) 

8. Alex Marquez (Ducati Gresini) 

9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

10. Raul Fernandez (Aprilia) 

11. Johann Zarco (Honda) 

12. Fabio Di Giannantonio (VR46) 

13. Ai Ogura (Aprilia) 

14. Jack Miller (Yamaha) 

15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 

16. Miguel Oliveira (Yamaha) 

17. Jorge Martin (Aprilia) 

18. Brad Binder (KTM) 

19. Alex Rins (Yamaha) 

20. Takaaki Nakagami (Honda) 

21. Enea Bastianini (KTM) 

22. Somkiat Chantra (Honda) 

23. Maverick Vinales (KTM) 

 

© Riproduzione riservata
