Ultime News

27 Set 2025 Giulio Scarpati al Filo di Cremona
per il docufilm Le Stanze di Verdi
27 Set 2025 Stefano Villa: sono passati 30 anni
Commemorazione a Castelvetro
27 Set 2025 “Respiro Vitale”: le sculture del
cimitero negli scatti di Rebecchi
27 Set 2025 Tentano il trucco agli esami per
la patente: sei persone nei guai
27 Set 2025 Infrastrutture, Vitari: “Oltre 7
milioni per le strade cremonesi"
Cronaca

"Per un socialismo adatto ai tempi"
Bobo Craxi presenta il suo libro

Fill-1

In occasione della Giornata dell’Avanti!, è stato presentato anche a Cremona il libro “Per un socialismo adatto ai tempi – un dialogo tra passato e futuro”, scritto da Bobo Craxi in collaborazione con Franco Garofalo.

L’evento, promosso e organizzato dal Partito Socialista Italiano di Cremona, è stato un’importante occasione di riflessione politica e culturale sul ruolo del socialismo oggi, tra memoria storica e prospettive future.

L’autore Bobo Craxi ha dialogato con il giornalista Daniele Rescaglio.

All’incontro, oltre a Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito socialista italiano, erano presenti anche Diego Rufo, segretario cittadino del Psi di Cremona, Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, Lorenzo Cinquepalmi, segretario regionale Psi Lombardia.

Eleonora Busi

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...