In occasione della Giornata dell’Avanti!, è stato presentato anche a Cremona il libro “Per un socialismo adatto ai tempi – un dialogo tra passato e futuro”, scritto da Bobo Craxi in collaborazione con Franco Garofalo.

L’evento, promosso e organizzato dal Partito Socialista Italiano di Cremona, è stato un’importante occasione di riflessione politica e culturale sul ruolo del socialismo oggi, tra memoria storica e prospettive future.

L’autore Bobo Craxi ha dialogato con il giornalista Daniele Rescaglio.

All’incontro, oltre a Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito socialista italiano, erano presenti anche Diego Rufo, segretario cittadino del Psi di Cremona, Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, Lorenzo Cinquepalmi, segretario regionale Psi Lombardia.

Eleonora Busi

