Serie A, Como-Cremonese 1-1

27 Set 2025 Con l'ambulatorio mobile che gira
l'Italia visite al seno gratuite
27 Set 2025 Ue, Vivaldini: "Al lavoro per
diminuire i dazi, anche Usa"
27 Set 2025 Cremo, ottimo pari a Como:
al Sinigaglia finisce 1-1
27 Set 2025 Giulio Scarpati al Filo di Cremona
per il docufilm Le Stanze di Verdi
27 Set 2025 Stefano Villa: sono passati 30 anni
Commemorazione a Castelvetro
(Adnkronos) – Como e Cremonese pareggiano per 1-1 nel primo match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Sinigaglia’ della città lariana. Al vantaggio dei padroni di casa con Nico Paz al 32′, replica Baschirotto al 69′. La squadra di Fabregas chiude in dieci uomini per l’espulsione di Rodriguez all’82’ per un calcio a Terracciano a palla lontana. In classifica la Cremonese sale a 9 punti ed è momentaneamente terza insieme a Milan e Roma, il Como è invece sesto a quota 8 con l’Atalanta.  

