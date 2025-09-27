Ultime News

27 Set 2025 Con l'ambulatorio mobile che gira
l'Italia visite al seno gratuite
27 Set 2025 Ue, Vivaldini: "Al lavoro per
diminuire i dazi, anche Usa"
27 Set 2025 Cremo, ottimo pari a Como:
al Sinigaglia finisce 1-1
27 Set 2025 Giulio Scarpati al Filo di Cremona
per il docufilm Le Stanze di Verdi
27 Set 2025 Stefano Villa: sono passati 30 anni
Commemorazione a Castelvetro
Nazionali

Verissimo, Raimondo Todaro e la separazione da Francesca Tocca: “Non ho rimpianti, la vita va avanti”

(Adnkronos) –
Raimondo Todaro è stato ospite oggi, sabato 27 settembre, a Verissimo per parlare apertamente della fine della sua relazione con la moglie e collega Francesca Tocca. “Io non la vedevo più felice, sorrideva poco”, ha dichiarato il ballerino smentendo con fermezza le voci circolate in questi mesi su presunti tradimenti.  

“Non c’entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così”, ha aggiunto. Raimondo ha aggiunto: “Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così”.  

“Io ho fatto tanti errori, come tutti… ma non avevo più benzina ed energia per mandare avanti il rapporto. Lei inoltre ha un carattere particolare, anche lei ha le sue fragilità, non è stato facile starle vicino”. E alla domanda di Silvia Toffanin se ha sofferto, Raimondo ha detto: “È meglio così. Voglio andare avanti, la vita va avanti e ho la fortuna di avere un lavoro che amo. Quella è la mia bolla”.  

Raimondo ha parlato anche della sua lotta contro il tumore, la stessa malattia di suo papà: “Mi sono operato a ottobre dello scorso anno, per la seconda volta. Ho dovuto rimuovere altri due tumori sempre nello stesso punto, uno era benigno fortunatamente. A ottobre devo rifare i controlli, sarà così a vita”. La malattia, fortunatamente è sotto controllo: “Hanno trovato un farmaco che funziona, adesso sto bene, ma devo controllarmi sempre”, ha aggiunto Todaro.  

