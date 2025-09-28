Tre percorsi, due competitivi e uno non competitivo, per una mattinata di sport e divertimento.

A Cappella de’ Picenardi, il prossimo 5 ottobre, torna la Mezza Padana, corsa molto sentita sul territorio e organizzata dal Gruppo Ricreativo Culturale locale.

La manifestazione torna per il secondo anno di seguito, dopo un lungo stop: per avere un evento analogo bisogna infatti risalire al 1999, quando andava in scena una corsa podistica che attirava partecipanti anche dalle zone circostanti.

E se nella scorsa edizione si è arrivati intorno alle trecento adesioni, in questo 2025 si punta a replicare e migliorare il risultato.

“Già l’anno scorso è stato un grosso successo – spiega Fabio Cristofolini, uno dei fautori dell’iniziativa -, i partecipanti ci hanno fatto un sacco di complimenti per l’organizzazione; li abbiamo invitati ad estendere l’invito anche ad altri competitori, quindi speriamo che quest’anno rispondano in tanti”.

Per i partecipanti, cappellini, gadget e magliette e, naturalmente, i premi già pronti per i vincitori.

Tre, come detto, le opzioni: la Mezza Padana “tradizionale” vede un percorso di 21 km, con partenza da Cappella de’ Picenardi e passaggio anche per il castello del vicino Cicognolo; previsto poi un percorso ridotto (seppur sempre competitivo) di 15 km ed uno non competitivo di 10 km.

Una manifestazione che cresce di anno in anno, con tanto sorprese e novità.

“Nella serata di giovedì – aggiunge Cristofolini – quest’anno offriamo un convegno dal titolo ‘Un intruso nello sport: il doping’; verranno affrontati tutti i problemi che stanno attorno al tema, con relatori il dottor Bozzetti, il mental coach ed atleta Andrea de’ Vicenzi ed Oreste Perri, che porterà la sua esperienza sul campo”.

“C’è poi un gruppo musicale a metà percorso – prosegue Enzo Picenelli, presidente del Gruppo Ricreativo Culturale Cappella de’ Picenardi – e abbiamo messo insieme tante iniziative: adesso aspettiamo solo i concorrenti, con la speranza che si divertano tutti”.

“Abbiamo preparato una bella gara dove ci saranno tantissimi premi – conclude Massimo Pelizzoli, tra gli ideatori e organizzatori della Mezza Padana -. L’obiettivo è di far venire sempre più gente possibile e cercare di dare un servizio ai partecipanti che arriveranno a Cappella de’ Picenardi. Anche se siamo un paese piccolo, il nostro cuore è grande e vogliamo donarlo a tutti quelli che verranno alla manifestazione”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata