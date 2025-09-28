Carlo Sassi e il gol di Turone, la sentenza sul re dei ‘casi da moviola’

(Adnkronos) –

Il gol di Turone in Juve-Roma era buono o no? Carlo Sassi, morto oggi all’età di 95 anni, è stato a lungo una colonna della Domenica Sportiva con la sua moviola, che ogni domenica sera ha analizzato i casi controversi delle partite di Serie A: gol annullati, gol concessi, rigori fischiati o negati. Per decenni, ben prima dell’avvento del Var e dell’analisi in diretta, Sassi ha provato a far chiarezza sulle azioni che hanno deciso partite e, secondo i tifosi, anche i campionati.

Menzione speciale merita il celeberrimo ‘Gol di Turone’, episodio chiave del match Juventus-Roma del 10 maggio 1981, che ha ispirato persino libri e film. La rete del giocatore giallorosso, a segno di testa, venne annullata per fuorigioco. La sfida del Comunale di Torino finì 0-0, la Juve vinse lo scudetto precedendo in classifica la Roma. La vittoria giallorossa avrebbe avvicinato i capitolini al tricolore, finito invece sulle maglie bianconere. Il gol era regolare? Il fuorigioco segnalato dal guardalinee Sancini all’arbitro Bergamo non c’era? Al momento della ‘torre’ di Pruzzo, Prandelli – ultimo difensore bianconero – tiene Turone in gioco?

La moviola dell’epoca non era in grado di sciogliere i dubbi con certezza assoluta: immagini poco nitide, telecamere non in linea. Il regolamento, nel 1981, prevedeva che il ‘fuorigioco in linea’ – con difensore e attaccante idealmente posizionati lungo la stessa linea – andasse fischiato.

Qualche anno dopo, con il debutto della tecnologia in tv, l’episodio è stato sottoposto a ulteriori analisi. Verdetto? Turone era in posizione regolare. Anzi, no. In un’intervista, che rimbalza ancora oggi sui social, Carlo Sassi offrì un’altra chiave di lettura. La revisione del gol venne eseguita in maniera ‘poco ortodossa’, con un utilizzo non accurato – a quanto pare – dello strumento a disposizione. “La moviola dimostrò che Turone era in fuorigioco”, la sentenza di Sassi. “Poi a Roma con un marchingegno particolare dimostrarono che non era in fuorigioco, ma non era vero. Quel macchinario non era perfetto… Turone era in fuorigioco”.