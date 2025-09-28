Dovbyk e Soulé stendono il Verona e la Roma aggancia il Napoli in vetta

(Adnkronos) – La Roma batte 2-0 il Verona all’Olimpico conquista la quarta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato e aggancia momentaneamente il Napoli con 12 punti in vetta alla Serie A, in attesa del big match degli azzurri si stasera a San Siro con il Milan. I giallorossi si impongono grazie alle reti di Dovbyk al 7′ e Soulé al 79′, confermandosi solidi in difesa con un solo gol al passivo dopo 450 minuti giocati. In classifica gli scaligeri restano fermi a quota 3, in 14/a posizione insieme a Fiorentina e Lazio.

La partita

Al 4′ pericolosa la squadra di casa in ripartenza, palla a Dovbyk che decide però di non calciare al limite dell’area, apertura verso Pellegrini e chiusura della difesa ospite. Al 7′ la squadra capitolina passa in vantaggio. Cross dalla destra di Celik, Montipò incerto nell’uscita e pallone destinato sul secondo palo dove Dovbyk non sbaglia di testa: sovrastato Nunez e pallone nell’angolino per il vantaggio giallorosso e primo gol stagionale per l’ucraino. Al 12′ giallo per Akpa Akpro, che cintura Koné in ripartenza.

Al quarto d’ora Hellas a un passo dal pari. Conclusione a botta sicura da pochi passi di Orban, si immola Svilar che in tuffo respinge col volto. Al 25′ Nelsson di oppone al tiro di Soulé che si era accentrato da destra. Un minuto dopo intervento decisivo in scivolata di Nunez su Pellegrini, servito da Dovbyk. Al 28′ gialloblù di nuovo pericolosi: Bradaric crossa rasoterra dalla sinistra, Giovane non ci arriva sul primo palo ma alle sue spalle Orban impatta in qualche modo a porta vuota. Pallone che si stampa sulla traversa. Al 34′ rumoreggia l’Olimpico che invoca il secondo giallo per Akpa Akpro, che rischia tantissimo colpendo Pellegrini alle spalle.

Nella ripresa si riparte con Gagliardini al posto di Akpa Akpro. Al 2′ Serdar prende la mira dal limite dell’area e fa partire un destro che termina di poco alto. Poco dopo ancora i ragazzi di Zanetti pericolosi con Giovane che apre il piattone da ottima posizione ma manda a lato. All’8′ giallo anche per Gagliardini per un intervento falloso su Angelino. Al quarto d’ora triplo cambio per Gasperini: dentro Ferguson, Tsimikas ed Hermoso. Fuori l’applauditissimo Dovbyk, Wesley e Angelino. Al 19′ intervento energico e al limite di Nelsson su Celik, pronto a crossare con due compagni appostati in area. Feliciani lascia correre, ma il turco ha bisogno dello staff sanitario prima di tornare in campo.

Al 22′ Belghali si accentra da destra e calcia forte ma centrale col piede debole, Svilar sicuro in presa. Subito dopo ancora l’estremo difensore giallorosso decisivo su Orban stavolta uscita bassa, dopo che il nigeriano palla al piede era scappato a Mancini. Alla mezz’ora Zanetti inserisce Sarr al posto di Giovane. Al 34′ arriva il raddoppio della Roma. Bravo Ferguson che lavora un pallone sulla sinistra e lo serve a Koné, rimpallo in area che diventa un assist per Soulé. Nonostante i crampi ci arriva l’argentino che batte Montipò.

Poco dopo l’ex Juve esce sostituito dal El Shaarawy. Al 40′ doppio cambio per Zanetti: fuori Nunez e Bradaric, dentro Bella-Kotchap e Cham. Poco dopo c’è spazio per Kastanos al posto di Bernede. Nel finale Montipò evita il tris con un bell’intervento su Cristante. Al quinto minuto di recupero gol annullato al Verona. Direttamente dal calcio piazzato di Kastanos, Orban devia di testa alle spalle di Svilar ma l’attaccante gialloblù tocca con il braccio, decisione confermata dal Var che annulla la rete.