Ultime News

28 Set 2025 "Un milanese grigiorosso convinto"
La Cremonese ricorda Carlo Sassi
28 Set 2025 Lavori per rotatoria sulla Postumia
Da lunedì circolazione deviata
28 Set 2025 Si scrive volley, si legge Italia:
siamo ancora campioni del mondo!
28 Set 2025 A 100 anni Tarquinio si racconta
"La mia follia? Andare in Argentina"
28 Set 2025 "Cosa bolle in pentola"
Domenica alle 20,30 su CR1
Nazionali

Morto Carlo Sassi, il giornalista che inventò la moviola aveva 95 anni

(Adnkronos) –
E’ morto Carlo Sassi, il giornalista Rai inventore della moviola. Il cronista sportivo, volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio, aveva 95 anni.  

“La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano”, è la nota della Rai. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...