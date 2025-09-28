Ultime News

28 Set 2025 "Un milanese grigiorosso convinto"
La Cremonese ricorda Carlo Sassi
28 Set 2025 Lavori per rotatoria sulla Postumia
Da lunedì circolazione deviata
28 Set 2025 Si scrive volley, si legge Italia:
siamo ancora campioni del mondo!
28 Set 2025 A 100 anni Tarquinio si racconta
"La mia follia? Andare in Argentina"
28 Set 2025 "Cosa bolle in pentola"
Domenica alle 20,30 su CR1
Nazionali

Napoli, sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte: 33enne ucciso in auto

(Adnkronos) – Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli oggi domenica 28 settembre. Un 33enne è stato ucciso in auto. I Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, dove un uomo era stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco: la vittima, Umberto Russo, era già noto alle forze dell’ordine.  

Trasportato all’ospedale Cardarelli, è morto poco dopo il ricovero per le lesioni subite.  

Pregiudicato, ritenuto vicino agli ambienti del clan Lo Russo, era già sfuggito a un altro agguato esattamente 10 anni fa, nel 2015. In quella occasione, rimase ferito in via Lazio.  

