Napoli, sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte: 33enne ucciso in auto

(Adnkronos) – Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli oggi domenica 28 settembre. Un 33enne è stato ucciso in auto. I Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, dove un uomo era stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco: la vittima, Umberto Russo, era già noto alle forze dell’ordine.

Trasportato all’ospedale Cardarelli, è morto poco dopo il ricovero per le lesioni subite.

Pregiudicato, ritenuto vicino agli ambienti del clan Lo Russo, era già sfuggito a un altro agguato esattamente 10 anni fa, nel 2015. In quella occasione, rimase ferito in via Lazio.