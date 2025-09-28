È Paolo Antonio Gerevini la vittima del terribile incidente di questa mattina alle 8, lungo la stretta strada che collega Crema a Lodi, la provinciale 235, detta anche Serenissima. Una tragica fatalità ha voluto che l’uomo, 51 anni, stesse facendo ritorno a casa, a Crespiatica in provincia di Lodi, sulla sua Citroen C4 proprio mentre dall’altra parte proveniva un’autobotte.

Lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro ha causato lo sbandamento del mezzo pesante e la Citroen è stata trascinata dentro a un fosso, ribaltandosi.

Per il suo conducente non c’è stato niente da fare. Gerevini era originario di Ossolaro, frazione di Paderno Ponchielli, ma la famiglia si era trasferita parecchi anni fa, andando a vivere sul lodigiano.

Dalla sua pagina Facebook traspare una passione, quella per le moto d’epoca, come la Vespa 150 del ’58 che compare dalla foto profilo.

Era coscritto del sindaco di Paderno, Cristiano Strinati: “Eravamo insieme alle scuole medie”, ricorda, “era da un po’ che non ci vedevamo, ma tornava ogni tanto a Ossolaro, dove i cugini vivono ancora nella stessa cascina. So che lavorava come operaio metalmeccanico, era una persona di grande compagnia, pronto a fare battute. Ovviamente è una disgrazia che ci colpisce molto, anche per le modalità dell’incidente”.

Lo ricorda commosso dal suo profilo social anche il sindaco di Crespiatica, Carlo Alberto Rizzi: “Speravo fosse una gag, ma purtroppo non è così. Prendi possesso del Paradiso come solo tu sai fare amico mio”.

© Riproduzione riservata