E’ stata approvata con i soli voti della maggioranza la delibera apparentemente “neutra” dal punto di vista politico, per autorizzare il cambio di destinazione d’uso dell’area verde recintata di via Lugo, di proprietà del Comune di Cremona, in modo da consentire a Padania Acque (che la acquisterà) di realizzarvi una vasca di accumulo acque a mitigazione dei fenomeni di allagamento. La realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste, doveva infatti essere autorizzata dal Consiglio Comunale.

Ad illustrarla, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Carletti seguito dal consigliere Carlalberto Ghidotti (Fratelli d’Italia), che ha ricordato come anni fa proprio in quella zona l’ammnistrazione Corada avesse ipotizzato la realizzazione di un ponte ciclo pedonale che arrivasse, sull’altra sponda, nei pressi del condominio La Luna.

Inizialmente Ghidotti ha presentato una mozione, ma ne è nato un battibecco tra consigliere di opposizione e assessore, che ha portato poi alla trasformazione del testo in emendamento. Il prresidente del Consiglio Luciano Pizzetti ha sospeso la seduta così da ottenere un parere da parte dei competenti uffici comunali. Alla ripresa dei lavori, Pizzetti ha comunicato che l’emendamento non era accoglibile in quanto riguarda la realizzazione di un’opera pubblica, mentre la delibera è di carattere urbanistico.

Alla fine il consigliere Ghidotti ha dichiarato che presenterà un ordine del giorno specifico.

La delibera è stata infine approvata con 21 voti a favore e 11 astenuti.

