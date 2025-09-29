I prossimi interventi su via Lugo e in particolae sull‘area verde recintata in cui verrà realizzata una vasca di laminazione anti – allagamenti, sono stati al centro della risposta dell’assessore Luca Zanacchi a Marco Olzi, capogruppo di Fratelli d’Italia che aveva presnetato un interrogazione dpve venivano evidenziatii problemi di quel comparto di viale Po. In particolare: dissuasore della velocità che ostacola lo scorrimento delle acque meteoriche verso il tombino più vicino; area verde senza manutenzione; marciapiedi ammalorati e sconnessi; incrocio con scarsa visibilità tra via Mincio e via Ticino; marciapiede danneggiatto sempre in via Ticino.

“Da via Lugo – ha risposto Zanacchi – inizia la zona 30 del quartiere Po, situazione che va proprio nella direzione di strutturare spazi a tutela dei residenti e ridurre la velocità nella zona. Non vi sono segnalazioni di scarso deflusso delle acque piovane ma certamente andremo a verificare la situazione e qualora si dovessero riscontrare situazioni come quella descritta si interverrà per evitarlo.

“Quello che è certo è che prima e dopo il dosso rallentatore esistono due caditoie destinate alle acque meteoriche: ne sarà verificato il funzionamento e se esistono ristagni di acqua dopo piogge abbondanti, nel caso saranno predisposti interventi per risolvere questo problema.

“Per quanto riguarda il punto 2 rimando alla delibera all’ordine del giorno e che sarà illustrata dal collega Carletti: si tratta comunque di un’area che a breve entrerà in disponibilità di Padania Acque che l’acquisterà per la creazione di una vasca di laminazione a servizio delle acque bianche del quartiere con lo scopo di trattenere le acque durante le forti precipitazioni, così da non mettere sotto pressione il Morbasco.

“L’area rimarrà a prato e sarà recintata da parte di Padania Acque che avrà in carico le manutenzioni. Recentemente sono iniziati alcuni interventi su diverse aree della città per circa 3200 mq. Nel quartiere Po sono in programma interventi di riqualificazione dei marciapiedi nelle vie Mincio, Mella e Trebbia, fronte scuola Virgilio, il tutto nell’ambito di un primo piano di intervento sui marciapiedi di circa 130.000 euro, che si concluderanno entro il mese di ottobre e fanno seguito agli interventi sulla segnaletica orizzontale. A proposito dell’incrocio tra via Mincio e via Ticino si possono ipotizzare interventi che possano di fatto impedire il parcheggio a ridosso di questo punto. Ricordo che in altre zone della città per mettere in sicurezza alcuni incroci sono stati posizionati ostacoli fissi che impediscono di fatto la sosta a ridosso delle intersezioni”

