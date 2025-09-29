Video Pillole
Automotive, Urso “Rivedere le norme sul Green Deal”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Di fronte al collasso dell’industria dell’automobile non c’è più tempo da perdere, vanno revisionate in maniera forte le regole del Green Deal per avere un’autonomia strategica in Unione europea”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a Bruxelles a margine del consiglio Competitività. “Dobbiamo garantire l’autonomia strategica dell’Unione sulla produzione, soprattutto per quanto riguarda le batterie”, ha aggiunto.
