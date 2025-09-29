Ultime News

29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Automotive, Urso “Rivedere le norme sul Green Deal”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Di fronte al collasso dell’industria dell’automobile non c’è più tempo da perdere, vanno revisionate in maniera forte le regole del Green Deal per avere un’autonomia strategica in Unione europea”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a Bruxelles a margine del consiglio Competitività. “Dobbiamo garantire l’autonomia strategica dell’Unione sulla produzione, soprattutto per quanto riguarda le batterie”, ha aggiunto.
