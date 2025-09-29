Si amplia sempre più la mobilitazione per Gaza a livello globale. Anche a Cremona si è attivata la rete di operatori sanitari #DigiunoGaza che Giovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 daranno vita a un flash mob di fronte all’ospedale, per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.

“Invitiamo tutto il personale sanitario – questo l’appello – cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie ad aderire al flash mob portando davanti all’ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare.

Il flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza” è promosso dalla rete #DigiunoGaza, ma a livello locale l’organizzazione e la gestione sono delle persone volontarie (personale medico e non solo) che si offrono di organizzare, oltre che di partecipare, al flash mob affiancando – quando è presente – il gruppo locale di #DigiunoGaza.

