Ultime News

29 Set 2025 Pierdante Piccioni si racconta:
infraROSSI incontra il vero "Doc"
29 Set 2025 Ambulatorio medico allagato
a Castelleone, chiusura temporanea
29 Set 2025 CrAb, nel quartiere S. Ambrogio
uno spazio per la comunità
29 Set 2025 #Digiunogaza: il 2 ottobre anche
il mondo della sanità si mobilita
29 Set 2025 Servizi sociali, nel Cremonese si
spendono quasi 80 milioni all'anno
Nazionali

Elezioni in Moldova, partito filoeuropeo vince con oltre il 50% dei voti

(Adnkronos) – Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate.  

Il Partito d’Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale. 

