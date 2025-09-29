Ultime News

29 Set 2025 Pugno al vigilante dopo il furto:
2 anni e 8 mesi a giovane tunisino
29 Set 2025 Dalla Smea a Santa Monica: 40
anni di cultura e innovazione
29 Set 2025 Lite e aggressione
a Casalbuttano: ferito 24enne
29 Set 2025 Liste d'attesa: 218mila euro per
potenziare il privato convenzionato
29 Set 2025 Welcome Day per le matricole
al campus di Cremona dell'UniPv
Video Pillole

Ex Blutec, Tamajo “Pelligra conferma impegno per Termini Imerese”

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha ricevuto dalla società Pelligra Group una relazione illustrativa sull’ex stabilimento Blutec di Termini Imerese, in provincia di Palermo. «Un documento – afferma Tamajo – che offre un quadro chiaro della situazione e permette di definire i prossimi step. Pelligra Group ha dato ulteriori conferme sul proprio impegno e ha garantito di voler lavorare anche sulla logistica, utilizzando il porto di Termini Imerese e le connessioni con la zona industriale. Si tratta di un segnale importante per il futuro del sito e per la sua integrazione con le infrastrutture del territorio. Ora occorre procedere con il piano industriale, che il governo nazionale e i commissari hanno chiesto come strumento indispensabile nell’ambito dei controlli previsti. Sarà il tassello decisivo per garantire prospettive di sviluppo e occupazione. Il governo Schifani continuerà a seguire con attenzione l’iter in corso, in costante dialogo con tutte le parti coinvolte». All’incontro erano presenti i rappresentanti dell’azienda, delle organizzazioni sindacali, del Comune e i commissari straordinari. vbo/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Edy Tamajo)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...