29 Set 2025 Rearm Europe, a Cremona vince il sì
Bocciata la mozione Tacchini
29 Set 2025 Area verde di via Lugo, battibecco
in Consiglio per ponte su Morbasco
29 Set 2025 Picchiata e violentata dal suo ex
"Mi rubava i soldi per la droga"
29 Set 2025 Macelleria islamica in corso Mazzini
I dubbi di Portesani e FDI
29 Set 2025 Democrazia Sovrana Popolare
Andrea Mazzini segretario
Grande Fratello 2025 al via, ecco chi è il primo concorrente

(Adnkronos) – “Siamo qui per divertirci. Ripensarci? No, impossibile”. E’ Anita, 26 anni, la prima concorrente che entra nella casa del Grande Fratello 2025 nella prima puntata del reality condotto da Simona Ventura. “Nella vita faccio i piercing, il mio lavoro è tutto”, dice la ragazza. “Ho conosciuto davvero cosa significhi fare la mano. Mia madre e mia nonna mi davano 10 euro per la spesa, andavo al supermercato con la calcolatrice”, aggiunge la ragazza presentandosi prima dell’ingresso nella Casa. “Facciamo un tour, c’è la piscina ed è bellissima. Il salotto è splendido, non me lo aspettavo così. Ecco la cucina, il mio regno… So fare solo il pollo”, dice la prima concorrente. 

A seguire, la seconda inquilina, Donatella. “Devo dire l’età? Ho 46 anni, portati bene”, dice la signora pugliese: “Passo dalle pulizie in casa al Grande Fratello”. 

