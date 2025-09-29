Ultime News

29 Set 2025 Picchiata e violentata dal suo ex
"Mi rubava i soldi per la droga"
29 Set 2025 Macelleria islamica in corso Mazzini
I dubbi di Portesani e FDI
29 Set 2025 Democrazia Sovrana Popolare
Andrea Mazzini segretario
29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
Video Pillole

“Green Road e Mobilità elettrica”, da Anas piano da 90 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Un piano da 90 milioni per lo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di offrire standard di sicurezza sempre più elevati lungo le strade e autostrade di Anas, società del Gruppo FS. E’ quanto prevede il programma “Anas Green Road e Mobilità Elettrica”, annunciato dall’amministratore delegato dell’azienda, Claudio Andrea Gemme, nel corso del suo intervento alla Nona Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, tenutasi a Palazzo Lombardia a Milano e organizzata da E_Mob 2025.
f37/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...