Ultime News

29 Set 2025 Pugno al vigilante dopo il furto:
2 anni e 8 mesi a giovane tunisino
29 Set 2025 Dalla Smea a Santa Monica: 40
anni di cultura e innovazione
29 Set 2025 Lite e aggressione
a Casalbuttano: ferito 24enne
29 Set 2025 Liste d'attesa: 218mila euro per
potenziare il privato convenzionato
29 Set 2025 Welcome Day per le matricole
al campus di Cremona dell'UniPv
Nazionali

‘I Fatti Vostri’ quando va in onda? Il motivo dello slittamento

(Adnkronos) – Nessun mistero dietro il rinvio della trasmissione ‘I Fatti Vostri’, la cui nuova stagione debutterà il prossimo 6 ottobre con al timone Anna Falchi e Flavio Montrucchio. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti Rai, il motivo dello slittamento di una settimana (era inizialmente previsto per oggi, 29 settembre), è dovuto ad un rinnovo dell’allestimento scenografico, che ha richiesto più tempo, e ad alcune novità nel meccanismo del gioco. Nessun ‘problema’, dunque, come riportato da alcuni media, tra i conduttori o sull’organizzazione del programma.  

Il posticipo del debutto di stagione della storica trasmissione di Rai2, condotta per il quinto anno da Anna Falchi quest’anno affiancata dalla new entry Flavio Montrucchio, aveva creato un po’ di suspence sui social e tra i telespettatori fan del programma, inducendo alle più disparate ipotesi sulle possibili motivazioni, e portando l’hastag della trasmissione in tendenza su Google Trends.  

