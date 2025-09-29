IA e sanità, al medico la responsabilità di diagnosi e cura

ROMA (ITALRPESS) – Di fronte al rischio di confusione di ruoli e competenze, è stato il Parlamento a fare definitivamente chiarezza sul rapporto tra professione medica e intelligenza artificiale. Il disegno di legge delega approvato in via definitiva dal Senato stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione “che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica”. Il punto della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

sat/gtr