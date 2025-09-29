Ultime News

29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Video Pillole

La Banca d’Italia inaugura a Bari una mostra sulle monete

BARI (ITALPRESS) – “Inauguriamo oggi questa mostra sulla moneta, che si iscrive nell’ambito delle iniziative che Banca d’Italia porta avanti innanzitutto per promuovere la conoscenza della cittadinanza e del pubblico sulle sue attività istituzionali, sulle funzioni che svolge, ma anche sulle iniziative che accrescono l’educazione finanziaria. È anche così che va inquadrata la mostra: è un percorso composito, nel quale ripercorreremo anche un po’ le funzioni della moneta e l’importanza della fiducia nella moneta. È un’iniziativa che teniamo a rendere pubblica perché è per il territorio, per la cittadinanza”. Lo ha detto Marcello Malamisura a margine dell’inaugurazione presso la sede della Banca d’Italia a Bari, la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo”.

xa2/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...