La Banca d’Italia inaugura a Bari una mostra sulle monete

BARI (ITALPRESS) – “Inauguriamo oggi questa mostra sulla moneta, che si iscrive nell’ambito delle iniziative che Banca d’Italia porta avanti innanzitutto per promuovere la conoscenza della cittadinanza e del pubblico sulle sue attività istituzionali, sulle funzioni che svolge, ma anche sulle iniziative che accrescono l’educazione finanziaria. È anche così che va inquadrata la mostra: è un percorso composito, nel quale ripercorreremo anche un po’ le funzioni della moneta e l’importanza della fiducia nella moneta. È un’iniziativa che teniamo a rendere pubblica perché è per il territorio, per la cittadinanza”. Lo ha detto Marcello Malamisura a margine dell’inaugurazione presso la sede della Banca d’Italia a Bari, la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo”.

