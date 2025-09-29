Si è conclusa con un’aggressione violenta una lite esplosa nel tardo pomeriggio di domenica a Casalbuttano. La diatriba, che ha visto contrapposto un 24enne residente in paese e tre suoi conoscenti, è iniziata in stazione, per poi spostarsi sotto casa del giovane, dove gli altri tre si sono presentati per proseguire la discussione.

La lite è però degenerata velocemente con uno scabio di calci e pugni in cui il 24enne ha avuto la peggio. A salvarlo, facendo fuggire gli aggressori, è stato un parente, intervenuto poco dopo.

Il giovane è stato quindi soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e auto medica, che lo ha trasportato all’ospedale in codice verde. Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri di Castelverde e Vescovato, che dovranno identificare gli aggressori.

© Riproduzione riservata