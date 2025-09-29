Ultime News

29 Set 2025 Celebrato San Michele,
patrono della Polizia di Stato
29 Set 2025 Rinnovati vertici Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia
29 Set 2025 STRADIVARIfestival, i Berliner
aprono la stagione autunnale
29 Set 2025 Anafibj, molto partecipato convegno
su riproduzione della vacca da latte
29 Set 2025 Ordinati in Cattedrale
cinque nuovi Diaconi
Video Pillole

Maker Faire Rome, Tagliavanti “Come un film dell’innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – “I 13 anni della Maker Faire sono come un film della trasformazione dell’innovazione e quanto questa ha cambiato le nostre vite”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti in occasione della presentazione dell’edizione di Maker Faire Rome 2025. Tagliavanti ha aggiunto: “Una innovazione che non ha al centro l’uomo è inutile, se non pericolosa, per questo è importante che i grandi pubblici possano interagire e parlare con gli innovatori”. xl5/pc/mca3

