Maker Faire Rome, Tagliavanti “Come un film dell’innovazione”





ROMA (ITALPRESS) – “I 13 anni della Maker Faire sono come un film della trasformazione dell’innovazione e quanto questa ha cambiato le nostre vite”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti in occasione della presentazione dell’edizione di Maker Faire Rome 2025. Tagliavanti ha aggiunto: “Una innovazione che non ha al centro l’uomo è inutile, se non pericolosa, per questo è importante che i grandi pubblici possano interagire e parlare con gli innovatori”. xl5/pc/mca3

