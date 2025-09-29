Ultime News

Mattarella “Italia punto di riferimento apprezzato in Kazakistan”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Quella fra Italia e Kazakistan “è una collaborazione che fa dell’Italia il primo partner economico del Kazakistan in Europa e che fa dell’Italia un punto di riferimento apprezzato e ricercato in questo Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi ad Astana una rappresentanza della comunità italiana. “Viceversa per noi il Kazakistan è un punto di riferimento importante perché collocato in un punto di collegamento fra Asia ed Europa, tra Oriente e Occidente che garantendo, assicurando le relazioni e accrescendole sempre di più, aumenta anche le prospettive di collaborazione e in definitiva realmente di pace”, ha proseguito il capo dello Stato.

lcr/sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
