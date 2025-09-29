MFR 2025, d’Albora (FS Italiane) “Ponte tra ecosistemi e tecnologie”

ROMA (ITALPRESS) – “Maker Faire per noi rappresenta un vero e proprio ponte tra il gruppo, gli ecosistemi e le tecnologie”. Lo ha dichiarato Stefano d’Albora, Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato Italiane, a margine della presentazione della 13esima edizione della kermesse organizzata dalla Camera di Commercio di Roma. “Useremo questo tipo di evento per sviluppare il nostro ecosistema, avere relazioni con gli altri partner, arricchire la nostra competenza e portare anche le innovazioni che il gruppo sta facendo”, ha aggiunto d’Albora che poi ha concluso parlando delle risorse umane: “Puntiamo tutto sulle persone, sui giovani, per cui partecipare a una manifestazione dove i talenti sono al centro per noi è motivo d’orgoglio”.

