29 Set 2025 Festa del Volontariato Cremonese,
il 5 ottobre la 31ª edizione
29 Set 2025 Celebrato San Michele,
patrono della Polizia di Stato
29 Set 2025 Rinnovati vertici Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia
29 Set 2025 STRADIVARIfestival, i Berliner
aprono la stagione autunnale
29 Set 2025 Anafibj, molto partecipato convegno
su riproduzione della vacca da latte
Musetti-Tien, oggi l’azzurro in campo a Pechino – Diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due tennisti francesi: Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio e Adrian Mannarino agli ottavi. Tien invece ha superato prima l’argentino Francisco Cerundolo e poi un altro azzurro, Flavio Cobolli. 

In caso di vittoria Musetti sfiderebbe in semifinale il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. 

 

