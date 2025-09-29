Ultime News

29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Nuove terapie più efficaci contro il Parkinson

MILANO (ITALPRESS) – “Il morbo di Parkinson ha un esordio dopo i sessant’anni, ma in alcuni casi anche tra i 30 e i 40: quest’ultima situazione riguarda circa il 10% dei pazienti. La causa principale della malattia è la carenza di dopamina, ma siamo in condizione di integrarla con i farmaci: c’è un forte impegno per scoprire le cause di tale carenza”. Lo ha detto dichiarato Ioannis Ugo Isaias, direttore del Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’Asst Gaetano Pini – Cto di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
