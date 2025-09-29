Nuovi treni in Sicilia, Aricò “Prima regione per numero di convogli”





PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è la prima regione d’Italia per il numero di treni, anche se ci manca ancora l’alta velocità. Oggi ci arricchiamo con due nuovi mezzi: altri ne arriveranno e ci permetteranno di raggiungere quota 100. Questo convoglio può trasportare oltre 500 passeggeri, con 305 posti a sedere e spazi adibiti alla ricarica delle bici elettriche. Ritengo che stiamo facendo un ottimo servizio per tutta la Sicilia: sappiamo che c’è un grande impegno del presidente Schifani insieme ai vertici del gruppo Fs; questo governo ha sistemato le finanze e questo ci ha permesso di saldare tutti gli arretrati, anche con Trenitalia”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò a margine della cerimonia di inaugurazione di due nuovi treni elettrici alla stazione Centrale di Palermo. xd8/pc/mca3

