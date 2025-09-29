Ultime News

29 Set 2025 Rapina e lesioni al Kebab, il
titolare dice no al risarcimento
29 Set 2025 Pugno al vigilante dopo il furto:
2 anni e 8 mesi a giovane tunisino
29 Set 2025 Dalla Smea a Santa Monica: 40
anni di cultura e innovazione
29 Set 2025 Lite e aggressione
a Casalbuttano: ferito 24enne
29 Set 2025 Liste d'attesa: 218mila euro per
potenziare il privato convenzionato
Video Pillole

Nuovi treni in Sicilia, Aricò “Prima regione per numero di convogli”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è la prima regione d’Italia per il numero di treni, anche se ci manca ancora l’alta velocità. Oggi ci arricchiamo con due nuovi mezzi: altri ne arriveranno e ci permetteranno di raggiungere quota 100. Questo convoglio può trasportare oltre 500 passeggeri, con 305 posti a sedere e spazi adibiti alla ricarica delle bici elettriche. Ritengo che stiamo facendo un ottimo servizio per tutta la Sicilia: sappiamo che c’è un grande impegno del presidente Schifani insieme ai vertici del gruppo Fs; questo governo ha sistemato le finanze e questo ci ha permesso di saldare tutti gli arretrati, anche con Trenitalia”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò a margine della cerimonia di inaugurazione di due nuovi treni elettrici alla stazione Centrale di Palermo. xd8/pc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...