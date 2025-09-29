Nuovi treni in Sicilia, Giaconia “Performanti e sostenibili”





PALERMO (ITALPRESS) – “52 convogli regionali sono arrivati in Sicilia in soli quattro anni: parliamo di un investimento di circa 400 milioni su un servizio di lunga durata firmato con la Regione. Questi treni sono performanti, sostenibili e costruiti in Italia: abbiamo ridato vita all’industria ferroviaria del nostro paese. Sono treni totalmente riciclabili, nel momento in cui non circoleranno i materiali potranno essere riutilizzati per nuovi mezzi”. Lo ha dichiarato il direttore regionale Business e Sviluppo intermodale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia a margine della cerimonia di inaugurazione di due nuovi treni elettrici alla stazione Centrale di Palermo. xd8/pc/mca3

© Riproduzione riservata