Ultime News

29 Set 2025 Rapina e lesioni al Kebab, il
titolare dice no al risarcimento
29 Set 2025 Pugno al vigilante dopo il furto:
2 anni e 8 mesi a giovane tunisino
29 Set 2025 Dalla Smea a Santa Monica: 40
anni di cultura e innovazione
29 Set 2025 Lite e aggressione
a Casalbuttano: ferito 24enne
29 Set 2025 Liste d'attesa: 218mila euro per
potenziare il privato convenzionato
Video Pillole

Nuovi treni in Sicilia, Giaconia “Performanti e sostenibili”

PALERMO (ITALPRESS) – “52 convogli regionali sono arrivati in Sicilia in soli quattro anni: parliamo di un investimento di circa 400 milioni su un servizio di lunga durata firmato con la Regione. Questi treni sono performanti, sostenibili e costruiti in Italia: abbiamo ridato vita all’industria ferroviaria del nostro paese. Sono treni totalmente riciclabili, nel momento in cui non circoleranno i materiali potranno essere riutilizzati per nuovi mezzi”. Lo ha dichiarato il direttore regionale Business e Sviluppo intermodale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia a margine della cerimonia di inaugurazione di due nuovi treni elettrici alla stazione Centrale di Palermo. xd8/pc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...