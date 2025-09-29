Due anni e otto mesi è la condanna inflitta dal collegio dei giudici nei confronti di un giovane tunisino che il 2 dicembre del 2022, all’epoca 19enne, aveva messo a segno una rapina ai danni del supermercato Carrefour di via San Tomaso insieme ad un ragazzo di 17 anni, quest’ultimo denunciato alla procura dei minori di Brescia e affidato ai servizi sociali.

I due, poco dopo le 19,30, erano entrati nel supermercato dove si erano aggirati per alcuni minuti tra gli scaffali con fare sospetto. L’addetto alla sicurezza li aveva notati e li aveva tenuti sotto controllo, per poi accorgersi che stavano nascondendo merce nei propri giubbotti.

Quando i due avevano oltrepassato le casse senza pagare, erano stati bloccati, ma avevano reagito con violenza nei confronti dell’addetto alla sicurezza, colpendolo con un pugno al volto e facendolo cadere a terra, assicurandosi così la fuga.

Dopo aver visionato le immagini, gli agenti dell’Antirapina della Squadra Mobile avevano messo in atto diversi servizi di osservazione nel centro cittadino e nei luoghi di aggregazione giovanile, fino a quando i due, che corrispondevano perfettamente alla coppia ripresa dalle immagini della videosorveglianza, vestiti compresi, erano stati visti seduti su una panchina nei dintorni della stazione ferroviaria.

Fermati, erano stati accompagnati in Questura per essere identificati.

L’addetto alla sicurezza aveva riconosciuto il maggiorenne, tra l’altro cliente abituale del Carrefour, come colui che gli aveva sferrato il pugno, mentre oggi in aula la cassiera ha riconosciuto dalla foto il minore. “Ricordo che aveva i capelli ossigenati“, ha riferito ai giudici nel corso della sua testimonianza.

Sara Pizzorni

