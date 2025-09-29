Ultime News

29 Set 2025 Celebrato San Michele,
patrono della Polizia di Stato
29 Set 2025 Rinnovati vertici Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia
29 Set 2025 STRADIVARIfestival, i Berliner
aprono la stagione autunnale
29 Set 2025 Anafibj, molto partecipato convegno
su riproduzione della vacca da latte
29 Set 2025 Ordinati in Cattedrale
cinque nuovi Diaconi
Santanchè “Danno eliminare affitti brevi,far venire fuori il sommerso”

ROMA (ITALPRESS) – “Manca una visione di buonsenso, bisogna studiare i fenomeni con i numeri perché così si capisce che sarebbe un danno pazzesco eliminare tutti gli affitti brevi. L’importante è che non ci sia concorrenza sleale con gli alberghi e che venga fuori il sommerso”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del WTTC Global Summit 2025. “Abbiamo fatto questo primo provvedimento, poi se serve intervenir di nuovo siamo pronti a farlo- aggiunge – ma senza ideologie e senza voler tirare per la giacchetta a destra o sinistra il turismo”.

