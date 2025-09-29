Santanchè “Danno eliminare affitti brevi,far venire fuori il sommerso”

ROMA (ITALPRESS) – “Manca una visione di buonsenso, bisogna studiare i fenomeni con i numeri perché così si capisce che sarebbe un danno pazzesco eliminare tutti gli affitti brevi. L’importante è che non ci sia concorrenza sleale con gli alberghi e che venga fuori il sommerso”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del WTTC Global Summit 2025. “Abbiamo fatto questo primo provvedimento, poi se serve intervenir di nuovo siamo pronti a farlo- aggiunge – ma senza ideologie e senza voler tirare per la giacchetta a destra o sinistra il turismo”.

xb1/trl/mca1