Ultime News

29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Video Pillole

Tg Economia – 29/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Pnrr nuove risorse per l’agricoltura
– Intesa Sanpaolo, finanziamenti per 300 mln all’anno al Terzo Settore
– Lafert, la formazione punta sull’economia circolare
– Al via il bonus per le auto elettriche
sat/azn

