29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Tg News – 29/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Le Marche restano al centrodestra
– Stasera l’incontro Trump-Netanyahu
– Flotilla mercoledì nella zona a rischio
– In Moldavia vincono gli europeisti
– Ergastolo al finanziere Christian Sodano
– Identificato presunto killer italiano ucciso in Albania
– Automotive, Urso: “Settore al collasso”
– Geopolitica e AI, rischi quadruplicati: l’analisi di Credit 2025
– Previsioni 3B Meteo 30 Settembre
