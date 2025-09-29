Video Pillole
Tg News – 29/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Le Marche restano al centrodestra
– Stasera l’incontro Trump-Netanyahu
– Flotilla mercoledì nella zona a rischio
– In Moldavia vincono gli europeisti
– Ergastolo al finanziere Christian Sodano
– Identificato presunto killer italiano ucciso in Albania
– Automotive, Urso: “Settore al collasso”
– Geopolitica e AI, rischi quadruplicati: l’analisi di Credit 2025
– Previsioni 3B Meteo 30 Settembre
