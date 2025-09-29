Video Pillole
Tg Sport – 29/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italvolley maschile, azzurri ancora campioni del mondo
– Il Milan piega il Napoli 2-1, Allegri batte Conte
– Sorrisi per la Roma e per Camarda, pari e polemiche in Pisa-Fiorentina
– Pogacar è campione del mondo in Ruanda
– Marquez festeggia il titolo mondiale, sorrisi per Bagnaia
– Sinner è in semifinale a Pechino, battuto Marozsan
– La Barba al Palo – Allegri e Conte come Rocco e Herrera
azn
© Riproduzione riservata