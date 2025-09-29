Ultime News

29 Set 2025 Gli 80 anni della Costituzione
Primo incontro al teatro Filo
29 Set 2025 Raddoppio ferroviario: su CR1
lo scontro Pizzighettone-Maleo
29 Set 2025 Festa del Salame, annunciati i primi
big: Nonis, Battaglia e Spigaroli
29 Set 2025 Bimbe abusate, genitori condannati:
12 anni al padre, 7 alla madre
29 Set 2025 Via Lugo: interventi su marciapiedi
e vasca anti-allagamenti
Video Pillole

Tg Sport – 29/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italvolley maschile, azzurri ancora campioni del mondo
– Il Milan piega il Napoli 2-1, Allegri batte Conte
– Sorrisi per la Roma e per Camarda, pari e polemiche in Pisa-Fiorentina
– Pogacar è campione del mondo in Ruanda
– Marquez festeggia il titolo mondiale, sorrisi per Bagnaia
– Sinner è in semifinale a Pechino, battuto Marozsan
– La Barba al Palo – Allegri e Conte come Rocco e Herrera
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...