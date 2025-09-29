Tg Sport – 29/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Italvolley maschile, azzurri ancora campioni del mondo

– Il Milan piega il Napoli 2-1, Allegri batte Conte

– Sorrisi per la Roma e per Camarda, pari e polemiche in Pisa-Fiorentina

– Pogacar è campione del mondo in Ruanda

– Marquez festeggia il titolo mondiale, sorrisi per Bagnaia

– Sinner è in semifinale a Pechino, battuto Marozsan

– La Barba al Palo – Allegri e Conte come Rocco e Herrera

azn

