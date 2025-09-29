Ultime News

Nazionali

Trump accoglie Netanyahu: “Molto fiducioso, presto pace a Gaza”

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è oggi alla Casa Bianca per l’incontro – il quarto da quando Donald Trump si è insediato il 20 gennaio – con il presidente americano. Al centro dell’incontro il piano in 21 punti per Gaza dell’amministrazione Trump. “Sono molto fiducioso” sulla possibilità che ci sia presto la pace a Gaza e che tutti siano d’accordo sul piano di pace, ha detto Trump rispondendo ai giornalisti.  

 

Poco prima della visita, un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nei pressi della Casa Bianca, causando la chiusura di alcune strade, riporta Just the News, citando la propria corrispondente dalla Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato nella parte posteriore di un Suv, senza provocare feriti.  

 

