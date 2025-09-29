Ultime News

29 Set 2025 Celebrato San Michele,
patrono della Polizia di Stato
29 Set 2025 Rinnovati vertici Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia
29 Set 2025 STRADIVARIfestival, i Berliner
aprono la stagione autunnale
29 Set 2025 Anafibj, molto partecipato convegno
su riproduzione della vacca da latte
29 Set 2025 Ordinati in Cattedrale
cinque nuovi Diaconi
Video Pillole

Turismo, Santanchè “Il 96% del nostro territorio ancora da scoprire”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro messaggio vuole essere forte, noi siamo la nazione della grande bellezza, dell’immenso patrimonio artistico culturale dai colori unici, di mari e monti. Dai borghi senza tempo, alle incredibili eccellenze enogastronomiche, insomma siamo la Nazione di cui tutto il mondo è perdutamente innamorato. L’Italia dell’ospitalità ne ha fatto un’arte, in questa Nazione ovunque tu vada c’è un tesoro da ammirare da scoprire ma sta a noi valorizzarlo e fare conoscere le nostre aree interne e le nostre isole minori. Togliamo la polvere ai luoghi dimenticati e alziamo il sipario perché tutti possano mettere in scena la loro bellezza”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione del WTTC Global Summit 2025. “C’è una parte dell’Italia, e per l’esattezza il 96% del nostro territorio nazionale, che i turisti devono ancora conoscere ed è proprio su questa parte del nostro territorio che stiamo lavorando ed è su questa parte che, chi ne saprà leggere le potenzialità, potrà fare investimenti e creare aziende di successo. Insomma, investire su questi territori sono certa che vi darà grandi soddisfazioni, perché è proprio qui che possiamo sviluppare maggiormente il turismo esperienziale e il turismo sostenibile”, aggiunge.

