30 Set 2025 L'open week sulle malattie
cardiovascolari arriva a Cremona
30 Set 2025 Palazzo Affaitati, protagonisti
i giovani con progetto F.L.A.S.H.
30 Set 2025 Il racconto di Pierdante Piccioni:
"Ho perso 12 anni della mia memoria"
30 Set 2025 Presentata l’edizione 2025
della Festa del Torrone di Cremona
30 Set 2025 Nuove aperture in ottobre
per le Dimore Storiche Cremonesi
Albanese “La firma digitale è un’utilità assoluta”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo diffondere capillarmente alcune nostre attività rivolte ad associazioni di categoria, Caf e quanti sono più vicini alle imprese, per dare loro un servizio migliore. La firma digitale è un’utilità assoluta, perché così l’imprenditore può spostarsi meno e ha un’interfaccia immediata che già conosce: chi fa impresa deve avere per legge un’identità digitale. Arrivare vicino all’imprenditore significa fargli perdere meno tempo e avere una visualizzazione immediata dei dati”. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese, a margine dell’accordo tra la Camera di Commercio Palermo-Enna, InfoCamere, ordini professionali e le associazioni di categoria a Palermo. xd8/vbo/mca2

