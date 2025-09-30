Ultime News

30 Set 2025 Vittoria Alata candidata a simbolo
di Cremona per Milano-Cortina
30 Set 2025 Palestra San Felice verso conclusione
Approvati i criteri di gestione
30 Set 2025 A tu per tu con Alberto Grassi:
“Sorpreso dai tifosi della Cremo”
30 Set 2025 Scontro in bici tra due ragazzini
In ospedale in codice giallo
30 Set 2025 Haccp e sicurezza alimentare:
il 3 ottobre convegno in Cattolica
Video Pillole

Anas al Pet Carpet Film Festival per la tutela degli animali

ROMA (ITALPRESS) – Una presenza concreta, per raccontare l’impegno nel salvataggio degli animali nelle attività di controllo e sorveglianza della rete stradale di competenza e per la diffusione della cultura della sicurezza. Anas ha preso parte all’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, celebrato alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma. L’evento è ideato dall’associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo. Nell’ambito della kermesse, Anas ha fatto parte della giuria che ha valutato i cortometraggi in concorso e ha consegnato un premio a uno dei vincitori.
spf/mgg/azn

© Riproduzione riservata
