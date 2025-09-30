Angelilli “Obiettivo è avere Roma città cardio protetta”





ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è una città cardio protetta”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, a margine della presentazione del progetto Autorimesse cardioprotette. “Ul mondo del volontariato incontra le istituzioni per un’iniziativa per il bene comune. Oggi sono stati donati ben 23 defibrillatori. Strumenti preziosi per salvare vite umane”, ha aggiunto. xl5/vbo/mca2

