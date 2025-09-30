Ultime News

30 Set 2025 L'open week sulle malattie
cardiovascolari arriva a Cremona
30 Set 2025 Palazzo Affaitati, protagonisti
i giovani con progetto F.L.A.S.H.
30 Set 2025 Il racconto di Pierdante Piccioni:
"Ho perso 12 anni della mia memoria"
30 Set 2025 Presentata l’edizione 2025
della Festa del Torrone di Cremona
30 Set 2025 Nuove aperture in ottobre
per le Dimore Storiche Cremonesi
Angelilli “Obiettivo è avere Roma città cardio protetta”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è una città cardio protetta”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, a margine della presentazione del progetto Autorimesse cardioprotette. “Ul mondo del volontariato incontra le istituzioni per un’iniziativa per il bene comune. Oggi sono stati donati ben 23 defibrillatori. Strumenti preziosi per salvare vite umane”, ha aggiunto. xl5/vbo/mca2

